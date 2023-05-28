Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" ifadelerini kullandı.Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Yıldırım önceki seçimlerde de kendisiyle özdeşleyen paylaşımını yineledi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı 'nokta' ifadesine gönderme yaparak, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" dedi.
Kemal Bey,— Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023
Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA 🙂 pic.twitter.com/BvsOqW4WXp