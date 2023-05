Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama! CHP liderliğinden istifa etmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 puan gerisinde kalarak kaybetti. İlk olarak İYİ parti tarafından suçlu ilan edilen Kılıçdaroğlu, CHP liderliğinin istifa edecek mi sorusu cevabını buldu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4 puan fark yiyen CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilginin ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarını görmezden geldi. İstifa etmeyeceğini mesajını verip "Mücadeleye devam" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin 2. sınıf vatandaş olmanıza susamazsın, susmadım. Evlatlarımız işsiz güçsüz hayata tutunmaya çalışırken hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim.

- Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi. Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin diye bolluk içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim.

- Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak isteyenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.

- Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız...