Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, Kosova sokaklarında davullu zurnalı kutlanıyor

Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ardından Kosova'da Erdoğan destekçileri kutlamalara başladı.

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Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de, gün boyu Türkiye'deki seçimler merakla takip edildi. Sandıkların kapanmasıyla resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olmasıyla, Kosovalılar sokaklara akın etti.

Şadırvan merkezinde akın eden Kosovalılar, araçlarla korna çalarak ve Erdoğan posteri ile Türkiye bayraklarını dalgalandırdı. Davul zurna eşliğinde kutlamaların yapıldığı Prizren'de Türk, Arnavut ve Boşnak vatandaşlar Erdoğan sloganları attı.