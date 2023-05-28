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Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum

Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.'' dedi.

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Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Her yaştan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum ama en çok gençlere ve kadınlara teşekkür ediyorum. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var, bunların başında ekonomi geliyor. Şimdi bu sorunlara çözüm üretme zamanı.

''Muhalefet görevini yürüteceğiz''

Biz de muhalefet görevini yine aynı ciddiyetle yürüteceğiz kimse merak etmesin. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür. Nitekim seçmenimiz söylemek istediğini söyledi. Milletimizin hiçbir mensubu umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini ve her şeye itiraz edebileceğini biliyorum.

''Millet iradesi başımızın tacıdır''

Bir şey hariç, hür iradeyle atılan oydur. Millet iradesi başımızın tacıdır. Sözlerimizin arkasında hiçbir hırsın, şahsi istirasın bulunmasına müsaade etmedik bu nedenle zaman zaman ağır eleştirilere mağrur kaldık. Bundan sonra da milletimizin hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz. Biz hala buradayız, Meclis'teyiz.

Erdoğan'a tebrik

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarından çıkarması gereken dersler olduğunu da hatırlatmak isterim. Umarım Sayın Erdoğan'ın kazanma hırsı yeniden gözünü kör etmez.

6'li masa CHP'de toplanacak

Bu akşam saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti ile bizler CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz orada da bir değerlendirme yapacağız demektir.''

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