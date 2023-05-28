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Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı

Selahattin Demirtaş'tan olay seçim açıklaması: Büyük bir operasyon yapıldı

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belli olmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunu yüzde 52.16 oy olarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na hemen her gün attığı tweetlerle oy isteyen destek çıkan mesajlar atan HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonuçlarını değerlendirdi 

Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'na pek çok kez oy istedi

Seçimden 1 gün önce "Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" diyen Demirtaş, oy verme işleminin devam ettiği saatlerde "Oy verme hakkınızı kullanın lütfen." diye tweet atmıştı.

Demirtaş, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Mücadeleye devam"

"Mücadeleye devam" diyen Demirtaş, seçim sürecinin manipüle edildiğini savundu. Seçim döneminin iftiralar ve yalanlarla geçtiğini iddia eden Demirtaş, "Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. " dedi.

"Büyük bir operasyon yapıldı"

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