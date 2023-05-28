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Putin'den Erdoğan'a tebrik ve övgü: "Sevgili dostum"

Putin'den Erdoğan'a tebrik ve övgü: "Sevgili dostum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik ederek, “Erdoğan’ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır” dedi.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Kremlin Sarayı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtilirken Putin'in mesajında, "Sevgili dostum, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Putin mesajında Türk - Rus dostluğuna da vurgu yaparak, "Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için çok teşekkür ederiz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Erdoğan’ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır” dedi.

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