Donald Trump: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum” dedi.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük ve hak ettiği zaferle ilgili tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi bir arkadaş. Önem ve saygınlıkta seviye arttırdığı ülkesini ve Türkiye’nin müthiş halkını ne kadar sevdiğini doğrudan biliyorum” dedi.