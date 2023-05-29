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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinden sonra ilk iş birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarını kabul etti.

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Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk kez yapılan ikinci tur oylamasıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Millet İttifakı karşısında alınan zaferin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yer aldı.

Tebrik ettiler

Basına kapalı yapılan görüşmede tebrikleri kabul eden Erdoğan, yeni dönemin mesajlarını da verdi.

Yaklaşık 2 saat görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşması için çoşkulu kalabalığın karşısına çıktı.

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