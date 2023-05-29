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Balıkesir'de seçim kutlaması sırasında bir kişi kalbine yenildi

Balıkesir'de seçim kutlaması sırasında bir kişi kalbine yenildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması coşkuyla kutlanırken, parkta fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

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Seçim sonuçlarının açıklanması ile ilçede büyük coşku yaşanırken, Camivasat Mahallesi, Baraj Caddesi girişi park kısmında 67 yaşındaki Ali Akkaya isimli fenalık geçirdi. Şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili polisinin araştırması sürüyor.

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