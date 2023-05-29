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Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!

Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ınm Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama yaptı. Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ınm Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklama yaptı. Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeğe devam etme kararı aldı" dedi.

Aslı Baykal'ın paylaşımında şunları söyledi:

Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. 
Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!

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