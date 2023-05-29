Evde bakım maaşı yatan iller 29 Mayıs hangi illerde yattı yeni liste

Hasta engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere ödenen ve 2023 yılının başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşları 29 Mayıs Pazartesi hangi illerde yattı sorusu gündemde. Temmuz ayında yeniden zamlanması beklenen evde bakım maaşları bugün 24 ilde yattı. İşte 29 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesiAbone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli kriterleri sağlayan evinde hasta, yaşı ya da engelli vatandaşlara her ay düzenli olarak ve karşı ödemesi olmadan ödenen evde bakım maaşları 2023 yılının başında 4 bin 336 lira oldu. Evde bakım maaşlarının temmuz ayında memur ve emekli maaşı ile birlikte yeniden artması bekleniyor. 29 Mayıs pazartesi günü evde bakım maaşları toplam 24 ilde hesaplara yattı.Vatandaşlar ödemelerini e devlet üzerinden TC numarası ile yapabilirler.
Evde bakım maaşı alma şartları neler?
Evde bakım maaşı şartları devlet tarafından belirlenmiştir. Maaş isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:
Muhtaçlık belgesine sahip olmak
Bakıma muhtaç olmak
Engelli raporuna sahip olmak
Türk vatandaşı olmak
Bu şartları sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı verilmektedir. Şartlar sağlanmadığı takdirde kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. Başvuru esnasında doğru bilgileri vermeye ve yanlış bilgi vermemeye özen göstermek gerekir.
1- Balıkesir
2- Osmaniye
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Tokat
6- Bolu
7- İzmir
8- Bursa
9- Kocaeli
10- İstanbul
11- Manisa
12- Bursa
13- Diyarbakır
14- Konya
15- Ankara
16- Adana
17- Bilecik
18- Karabük
19- Samsun
20- Aksaray
21- Kayseri
22- Antalya
23- Batman
24- Sakarya
25- Kırıkkale
26- Şanlıurfa
27- Afyonkarahisar
28- Uşak
29- Gaziantep
30- Kars
31- Erzurum
32- Niğde
33- Kırşehir
34- Mersin
Evde bakım maaşı alma başvurusu nereye yapılır?
Evde bakım maaş başvuru yeri devlet tarafından seçilen kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen bu süreçte başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Eğer yaşanılan ilde bu müdürlükten bulunmuyor ise ilçe müdürlüğü de kabul edilmektedir.
İl ve ilçe müdürlükleri birbirinden ayrılabilir, ikamet edilen şehrin özellikleri ve kapasitesine bağlı olarak sadece ilçe ya da il müdürlüğü ile karşılaşmak mümkündür. Bu durumda kişiler müdürlük üzerinden başvurularını gerçekleştirmelidir.
2023 evde bakım maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşı miktarı engellilik oranına göre de değişebilmektedir. Evde bakım maaşı her sene belirli şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Ülke ekonomisi, enflasyon ve aynı zamanda ihtiyaçların değişmesi gibi konulardan dolayı maaşların artması mümkündür.
2023 yılında yapılan yardımlarda da miktar artışına gidilmiştir. Evde bakım maaşı almak isteyenlere 2023 yılının ilk dönemi için ödenecek olan tutar 4 bin 336 Türk lirasıdır.
Hangi belgeler gerekir?
Evde bakım maaşı için başvuru evrakları hazırlanmalı ve akabinde başvuru yapılmalıdır. Sağlık sebeplerinden dolayı evde bakıma ihtiyacı olan yurttaşlara verilen yardımlar vardır. Bu yardımlardan birisi de evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı için başvuru yapmak isteyen kişilerin il müdürlükleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Bu başvuru esnasında il müdürlüğüne gitmeden önce hazırlanması gereken bazı evraklar var.
Başvuru evrakları şunlardır:
Kimlik kartı ve fotokopisi
Başvuru formu
Gelir durum tespit belgesi
Engelli raporu
Vesikalık fotoğraf