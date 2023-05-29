Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ, seçim sonrası konuştu. Küresel güçlerin ve Türk siyaseti unsunlarının yok sayamayacağı Zafer Partisi gerçeğinin ortaya çıktığını söyleyen Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada verdiği mesajlarla dikkat çekti.

İlk turun ardından ATA İttifakı dağılmış, Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Çarşamba günü Zafer Partisi ile CHP arasında seçimin kazanılması durumuna dair bir protokol imzalanmıştı.

"Startejik hatalar taktik başarıla ile düzeltilmiyor"

İkinci tur seçim sonuçlarının hemen hemen netleşmesiyle beraber Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ şunları kaydetti:

"CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor.

"Zafer Partisi gerçeği vardır"

Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır.

"Erdoğan kazanmıştır ancak"

Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."