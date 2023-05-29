Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimden zaferle çıktı. Gözler yeni Kabine'de kimlerin bakan olacağına çevrildi. Şu anda görev yapan Bakanların 16'sı milletvekili olduğu için yeni bakanlar atanacak. Hangi bakanların göreve devam edeceği merak edilirken asıl merak ise yeni bakanların kimler olacağı oldu. Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ismi konuşulmaya başlandı. İşte ismi bakanlık için geçen diğer isimler...

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ezici bir çoğunlukla kazandı. Şimdi gözler yeni Kabine'de kimlerin bakanlık koltuğuna oturacağına çevrildi. En merak edilen konu ise ekonominin patronunun kim olacağı. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar milletvekili seçildi.

Tamamen yeni yüzler mi yoksa...

TBMM’de bu hafta milletvekillerinin yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte milletvekili seçilen bakanların görevi sona erecek ve Erdoğan, yeni kabineyi, seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak. Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi beklenirken bir veya iki bakanın görevlerine devam edebileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı için konuşulan isimler

Anayasa'ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AK Parti’de, Soylu’nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor. Soylu'nun dışında Erdoğan'ın en çok güvendiği isimlerden, 2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun ismi İçişleri Bakanlığı için geçiyor. İçişleri Bakanlığı için konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.

Şimşek ekonominin başına geçecek mi?

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati’den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan’ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Seçim kampanyası döneminde Erdoğan ile görüşen, AK Parti’nin bazı mitinglerine de katılan Şimşek’in, kararlarıyla ilgili rahat çalışacağı yönünde garantiler verilmesi halinde bakan olabileceği belirtiliyor. Bir başka formül ise Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması olarak gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'na kim gelecek?

Milletvekili adayı olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, bakan olarak da görev yapmayacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan, eski Sağlık Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’ı tercih edebileceği belirtiliyor.

Hulusi Akar'ın yerine Yaşar Güler

Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanlığı için tercih edeceği isim de merakla bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı’ndan sonra bu göreve getirilen Hulusi Akar, milletvekili seçildi. Erdoğan’ın, vekillikten istifasını isteyerek yeniden bakan olarak Akar’ı görevlendirmemesi halinde, mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i bu görev için tercih edebileceği kulislerde öne sürülen iddialar arasında.

Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan iddiası

Mevlüt Çavuşoğlu'nun da göreve devam etmesi beklenen iki bakandan birisi olduğu konuşulsa da Dışişleri Bakanı olarak MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismi ağırlık kazanıyor. Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da MİT'in başına geçeceği ifade ediliyor.