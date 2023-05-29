İkinci tur seçimi hangi anket şirketleri bildi! BETİMAR fırtınası sürerken ORC çöküşte...
28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması sonucunu en yakın bilen şirket birinci tur oylamada olduğu gibi BETİMAR Araştırma oldu. 28 Mayıs'ın sonucunu bilemeyen sadece iki şirket oldu. Bunların başında da ilk turda "İtibarımız satılık değil, seçimin sonucu bu" iddiasıyla büyük yanılan ORC Araştırma geldi. KONDA ise ilk turdaki yanılgısını ikinci turda affettirdi. İşte anket şirketlerinin ikinci tur karnesi...
28 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. YSK verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oyların yüzde 52.14'ünü, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86'sını aldı. Seçim sonuçlarını en doğru bilen şirket ilk turda olduğu gibi BETİMAR Araştırma oldu. Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia eden ve büyük çuvallayan iki anket firması ise ORC Araştırma ve Area Araştırma oldu.
Dört şirket en yakın sonucu buldu
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre BETİMAR, KONDA, HBS ve PİAR anket şirketlerinin, seçimlerin ikinci turu için de en isabetli oranını açıkladığı görüldü.
İki şirketin dediğinin tersi çıktı!
İki anket firması ise seçimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tahmininde bulunmuştu. İlk tur sonucunda büyük yanılan ORC Araştırma ikinci turda da çuvalladı. AREA Araştırma da ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını tahmin etti hem yanıldı hem de müşterilerini yanılttı.
BETİMAR anketi sonucu bire bir tutturdu
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda oy oranını yüzde 49.1, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45 olarak açıklayan BETİMAR Araştırma sonuca en yakın tahmini yapan şirket olmuştu. BETİMAR ikinci turda da sonuca en yakın tahminde bulunan şirket oldu. BETİMAR'ın ikinci tur anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.2, Kılıçdaroğlu ise 47.8 çıkmıştı. Sandıktan da Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86 çıktı.