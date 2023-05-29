İkinci tur seçimi hangi anket şirketleri bildi! BETİMAR fırtınası sürerken ORC çöküşte...

28 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. YSK verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oyların yüzde 52.14'ünü, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86'sını aldı. Seçim sonuçlarını en doğru bilen şirket ilk turda olduğu gibi BETİMAR Araştırma oldu. Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia eden ve büyük çuvallayan iki anket firması ise ORC Araştırma ve Area Araştırma oldu.