Kim, hangi gerekçe ile kime oy verdi? Seçimi bilen anketçi Hilmi Daşdemir paylaştı

14 Mayıs seçimlerini bilen anketçi Hilmi Daşdemir, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turun ardından seçmenlerin hangi gerekçeyle hangi lidere oy verdiğine ilişkin araştırma sonuçlarını yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kamuoyu araştırma şirketi OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, seçmenlere yöneltilen sorulara verilen dikkat çeken cevapları tv100'deki yazısına taşıdı:

Kılıçdaroğlu'na oy verenler

"Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin yüzde 35’i iktidarda değişiklik olmasını istediği için oy veriyor. Bu oran, oy verenlerin üçte biri ve Kılıçdaroğlu’nu beğendikleri için değil, sadece değişiklik olmasını istedikleri için gideceklerini söyleyenler. Bu nedenle motivasyonları da sınırlı olacaktır. Ekonomik sorunları Erdoğan’ın çözemeyeceğini düşündükleri için Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin oranı yüzde 18. Diğer sebepler güven duymadığı, siyasal duruşunu beğenmediği gibi nedenler olarak sıralanıyor.

Erdoğan'a oy verenler

Erdoğan’a oy verenlerin neden Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini sorduğumuzda ise, yüzde 27,6’sı HDP, PKK ve FETÖ ile iş birliği yaptığı için vermiyor. Yüzde 9,1’i vaatlerini yerine getiremeyeceğini düşündüğü için oy vermiyor. Yüzde 7,7’si ise siyasi duruşunu beğenmediğinden oy vermiyor. Diğer sebepler ise milliyetçiliğe uygun görmediği, görüşlerini beğenmediği, dürüst bulmadığı, yalan söylediği ve dine uygun bulmadığı gibi nedenler olarak öne çıkıyor.

Bunlar dışında sandığa gitme motivasyonu olarak bakacak olursak; AK Parti, MHP, BBP ve YRP’lilerin oy vermelerinin sebeplerini karşı tarafa anlamlı bir mesaj verme isteği şeklinde sıralayabiliriz.

"Olmayan algıyı oluşturdular"

Muhalefet bloku açısından bakılacak olursa; öncelikle gereksiz ve olmayan bir algıyı, anketler gibi yayınlarla oluşturarak kitlelerinde büyük bir beklenti oluşturdular. Sonuç ise tam bir hüsran oldu. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Akşener “Kazanamayacak aday” dediği için kitlesini sandığa taşıyamadı.