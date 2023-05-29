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Adana'da 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

ADANA'da 15 yaşındaki çocuk 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. 14. kattan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada şahsın 15 yaşındaki M.T.K. olduğunu saptadı.

Cenaze olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için adlı tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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