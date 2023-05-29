BIST 4.581
DOLAR 20,04
EURO 21,54
ALTIN 1.254,45
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seçim sonucu tüm Türkiye'nin kazandığını belirten İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
YSK Başkanı Yener ilan etti: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Mayıs hangi illerde yattı yeni liste
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Mayıs hangi illerde yattı yeni liste
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik
Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı! 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı! 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı
Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!
Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Şirin Payzın'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Yenilmedi
Şirin Payzın'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Yenilmedi