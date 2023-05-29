BIST 4.581
DOLAR 20,05
EURO 21,54
ALTIN 1.254,59
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan'dan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonuçlarının ardından paylaştığı bir mesajda, "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 

Seçimlerin ardından siyasi parti liderlerinden seçimlere ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik
Libya Başbakanı Dibeybe ve Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan’a tebrik
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı! 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı! 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüsün tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı
Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!
Aslı Baykal'dan hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'na: Diktatör!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü
Şirin Payzın'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Yenilmedi
Şirin Payzın'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Yenilmedi
Balıkesir'de seçim kutlaması sırasında bir kişi kalbine yenildi
Balıkesir'de seçim kutlaması sırasında bir kişi kalbine yenildi
Erkan Baş'tan ilk açıklama: 'Seçim sonucu ne olursa olsun…'
Erkan Baş'tan ilk açıklama: 'Seçim sonucu ne olursa olsun…'