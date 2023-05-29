Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık
14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan'dan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonuçlarının ardından paylaştığı bir mesajda, "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Seçimlerin ardından siyasi parti liderlerinden seçimlere ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" dedi.