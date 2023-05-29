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Bu gece yarısı benzine zam geliyor! İşte zamlı ve güncel 29 Mayıs 2023 benzin fiyatları

Bu gece yarısı benzine zam geliyor! İşte zamlı ve güncel 29 Mayıs 2023 benzin fiyatları

Petrol fiyatlarındaki değişim ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle benzine bir zam daha geliyor. Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak. İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü güncel benzin fiyatları...

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Seçimin ardından ilk zam haberi benzinden geldi. 23 Mayıs günü 76 kuruş zam gelen benzine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak. 

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 Mayıs Salı gününden (Bu gece yarısı saat 00:00'dan  itibaren) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 66 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti. Yeni zamla birlikte benzinin litresi 21 lirayı aşacak. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 20,52 TL
Motorin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 20,58 TL
Motorin fiyatı: 19,39 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 20,94 TL
Motorin fiyatı: 19,75 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,93 TL
Motorin fiyatı: 19,83 TL

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