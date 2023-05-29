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Mardin'de parkta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mardin'de parkta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Gülşilan Parkı’nda bıçaklanma sonucu ağır yaralan genç hayatını kaybetti.

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Olay, dün Nusaybin ilçesi Gülşilan Park’ında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki Hasan İbrahimoğlu ile ismi öğrenilmeyen şüpheli şahıs arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönmesiyle Hasan İbrahimoğlu, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İbrahimoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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