Yine kazanamadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne dek kaybettiği seçimler...

Siyasi hayatı boyunca girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte siyaset karnesine bir eksi daha yazdırdı. SSK Genel Müdürlüğü görevini de fiyasko ile sonuçlandıran Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi yaptığı iddiaları sözler ise yine havada kaldı.