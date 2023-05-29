Yine kazanamadı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne dek kaybettiği seçimler...
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden mağlubiyetle ayrılmasının ardından 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden de istediği sonucu elde edemedi. Siyasi kariyerine bir yenilgi daha ekleyen Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere bakın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olarak aday olan, özellikle genç kitlesinin 'Kemal Dede' olarak hitap ettiği Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden de yenilgi ile ayrıldı.
Siyasi hayatı boyunca girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün aldığı mağlubiyetle birlikte siyaset karnesine bir eksi daha yazdırdı. SSK Genel Müdürlüğü görevini de fiyasko ile sonuçlandıran Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi yaptığı iddiaları sözler ise yine havada kaldı.
SSK genel müdürlüğü dönemi
1992 yılında SSK'ya Genel Müdür olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce bütçe fazlası veren kurumu 6 yılda batma noktasına getirdi. Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrıldığı 1999'da SSK'nın açığı, bütçesinin yüzde 31'ine ulaştı. Prim gelirleriyle giderlerinin tamamını karşılayabilen SSK, Kılıçdaoğlu döneminde giderlerinin ancak yüzde 55'ini karşılayabilir oldu. Kılıçdaroğlu, Ocak 1999 ayında kendi isteği ile SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.
2009 yerel seçimleri
Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerine CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimi olan 29 Mart yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, yüzde 44,7 oy oranıyla kazandı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,80 oy alabildi.