BIST 4.581
DOLAR 20,05
EURO 21,54
ALTIN 1.254,59
HABER /  GÜNCEL

Pirus Zaferi nedir, anlamı ne demek? Ümit Özdağ dedi herkes araştırdı

Pirus Zaferi nedir, anlamı ne demek? Ümit Özdağ dedi herkes araştırdı

13. Cumhurbaşkanı dün belli oldu. Seçim sonuçları hakkında yorum yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'Bu bir Pirus zaferidir' dedi. Bu açıklamanın ardından birçok vatandaş Pirus zaferi ne demek araştırması yaptı. Yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer anlamına gelen Pirus Zaferi ne demek? Ne anlama geliyor?

Abone ol

Dün Türkiye 2. tur seçimleri için sandık başına gitti ve cumhurbaşkanını seçti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında seçim yarışını kazanan Erdoğan oldu ve 13. cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Seçim sonuçları hakkında en ilginç yorum ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ bu bir Pirus Zaferi'dir dedi. Özdağ'ın açıklamasının arından vatandaşlar Pirus zaferinin ne anlama geldiğini merak etti. Pirus'un ne ifade ettiğini öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki Pirus ne demek? Pirus zaferi ne anlama geliyor?

Pirus Zaferi neden gündemde?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 13. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları hakkında açıklamada bulundu. Özdağ 'Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur' ifadelerini kullandı. Bu nedenle 'Pirus Zaferi' gündem oldu.

Pirus zaferi nedir?

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma’ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.

Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sonuçlarının ardından dolar güne nasıl başladı? Euro ve Bitcoin son rakamlar
Seçim sonuçlarının ardından dolar güne nasıl başladı? Euro ve Bitcoin son rakamlar
Teoman'ın kızının annesi kimdir? Teoman evlendi mi, eşi kimdir?
Teoman'ın kızının annesi kimdir? Teoman evlendi mi, eşi kimdir?
Kim, hangi gerekçe ile kime oy verdi? Seçimi bilen anketçi Hilmi Daşdemir paylaştı
Kim, hangi gerekçe ile kime oy verdi? Seçimi bilen anketçi Hilmi Daşdemir paylaştı
Adana'da 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Adana'da 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Bu gece yarısı benzine zam geliyor! İşte zamlı ve güncel 29 Mayıs 2023 benzin fiyatları
Bu gece yarısı benzine zam geliyor! İşte zamlı ve güncel 29 Mayıs 2023 benzin fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Mayıs hangi illerde yattı yeni liste
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Mayıs hangi illerde yattı yeni liste
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na: Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal çağrı yaptı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için gereken yapılsın!
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Erdoğan seçimi kazandı kimler Bakan oluyor? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi
Seçim sonuçları dünya basınında: Yenilmez lider Erdoğan 5 yıl daha Türkiye’nin hakimi