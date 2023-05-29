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Seçim sonuçlarının ardından dolar güne nasıl başladı? Euro ve Bitcoin son rakamlar

Seçim sonuçlarının ardından dolar güne nasıl başladı? Euro ve Bitcoin son rakamlar

Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası piyasalarda ilk rakamlar belli oldu. Cuma günü 20 TL'nin üzerine çıkarak rekor kaydeden Dolar kuru 20,03 lirayı gördü. Bitcoin ve Euro'da son durum nedir?

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Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. 

Seçim sonuçlarının ardından piyasalardaki durum merak edilmeye başlandı.  29 Mayıs 2023 dolar 20,0407 liradan alıcı bulurken Euro 21,51 liradan işlem görüyor.

"Uzun süremeyebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, ekonomim.com için yaptığı analizinde, "Seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun sürmeyebilir" dedi.

Yalçınkaya, "20 TL sınırında hareket eden DolarTL’nin önümüzdeki günlerde yükselen eğilimde hareketine devam etmesini beklemekteyim. Kurda ani zıplamalar yerine daha hızlı ancak yine kontrollü yükselişlerin olabileceğini düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 28.000 dolardan, Türk lirası karşısında ise 561.540 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.903, Cardano (ADA) 0,381, Dogecoin (DOGE)  0,0733 dolar civarlarında bulunuyor.

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