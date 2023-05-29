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İlginç ama gerçek! Asırlardır devam eden gelenek: Bu köydeki cami bayram yüzü görmüyor!

İlginç ama gerçek! Asırlardır devam eden gelenek: Bu köydeki cami bayram yüzü görmüyor!

Tarihten bu yana bir çok medeniyete beşiklik eden ve sınırları içerisinde 30 yakın antik şehir bulunan Aydın'da ilginç gelenek ve görenekler halen yaşatılıyor. Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Koğuk Mahallesi'nin asırlardır devam eden bayram gelenekleri duyanları şaşırtıyor. Köyde bulunan bayramlık camide vakit namazı, diğer camide ise bayram namazı kılınmıyor.

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Karpuzlu ilçesinin en eski ve en köklü mahallelerinden biri olan Koğuk Mahallesi'nde asırlardır yaşatılan gelenek günümüzde de sürüyor. Biri mezarlık içerisinde biri de mahallenin ortasında olmak üzere iki camisi bulunan mahallenin imamı aynı anda iki camide imamlık yapıyor. Mahalle sakinleri, vakit namazlarını mahallenin ortasındaki camide, Cuma ve bayram namazları ise mezarlığın içerisinde kılıyor.

Bu geleneğin nedenini bilmediklerini ancak yıllardır namazların bu şekilde kılındığını belirten mahalle sakinlerinden Rıza Gülpınar, "Mahallemiz çok eski ve köklü bir mahalle. Asırlar önce şu anda mezarlık içinde kalan bir cami inşa edilmiş.

Bu camide atalarımız ibadetlerini yerine getirmiş. Daha sonra mahalle içerisindeki bir cami daha yapılınca, vakit namazları mahalle içerisindeki, cuma ve bayram namazları da mezarlık içerisindeki camide kılınmaya başlamış. Bu uygulama sanırım bayamlarda ölmüşlerin unutulmaması için başlatılmış. Bu durum böyle gelmiş böyle gidiyor" dedi.

Uygulama sayesinde köylülerin her hafta Cuma namazında yakınlarının mezarlarını ziyaret edip Fatiha okuduğunu belirten Gürpınar, durumdan hiç kimsenin rahatsız olmadığını ve köyde uygulamanın atalarından geldiği şekilde devam ettiğini belirtti.

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