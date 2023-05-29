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Türk balıkçılar saldırıya uğradı yaralananlar oldu! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Kınıyoruz!

Türk balıkçılar saldırıya uğradı yaralananlar oldu! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Kınıyoruz!

Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından Türk balıkçı gemisine ateş açılması sonucu 2 balıkçı hafif şekilde yaralandı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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