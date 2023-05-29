İkinci turda Türkiye genelinde rengi değişen tek il! Kazanan aday da değişti

Seçimlerin ikinci turunda Türkiye genelinde tek bir ilin rengi değişti. Deprem bölgesinde Hatay’ın rengi sarıya döndü. Adana hariç depremden etkilenen diğer illerde ise Erdoğan’ın ezici üstünlüğü devam etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan iller Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda katılım oranlarının düştüğü gözlendi.

Milliyet'in haberine göre Hatay’da seçimin ilk turunda katılım yüzde 83.17 olarak gerçekleşmişti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 418 bin 700 oyla yüzde 48.08’lik bir oy oranına ulaşmış ve az farkla birinci sırada yer almıştı. İkinci sırada yaklaşık 418 bin 220 oyla Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyordu. Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 48.03’tü.

Katılım düştü

Hatay’da Anadolu Ajansı’nın verilerine göre oyların tümü sayıldıktan sonra ikinci turda katılım yaklaşık yüzde 81.7 olarak gerçekleşti, 1.5 puan civarında bir düşüş yaşandı. Hatay’da kazanan aday da değişti. Erdoğan yaklaşık 11 bin 500 oy daha alarak 430 bin 500 civarında bir oy sayısına ulaştı ve oyların yüzde 50.1’ini aldı.

Kılıçdaroğlu ise oy sayısını yaklaşık 10 bin artırdı. Böylece oyların yüzde 49.89’unu alabildi.