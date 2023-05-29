İl il 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na nasıl fark attı?

Türkiye 28 Mayıs 2023 Pazar günü tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylama yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Mille İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda zafer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında 17. yenilgisini alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranını 14 Mayıs'a göre yükseltti. İşte il il 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylama sonuçları...