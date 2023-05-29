Beşiktaş'ın yeni transferi Atletico Madrid'den! Yıldız futbolcu yeşil ışık yaktı...

Atletico Madrid'in ön liberosu Kondogbia, Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyahbeyazlı yönetime, "Önce kulübümle anlaşın, sonrasında görüşürüz." mesajı gönderdi.

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Beşiktaş, ara transfer döneminde Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın yerine yaz transfer döneminde net bir 6 numara takviyesi yapacak. Bu mevki için özellikle fiziksel becerileriyle de ön plana çıkan bir isim bakılıyor. Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia adaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Pazarlıklar başladı

Siyah-beyazlılar, transferini düşündüğü 30 yaşındaki futbolcu için mali şartları aşağı çekmek için girişimlerine başladı ve Atletico Madrid kulübü ile temasa geçti. İspanyol ekibinin bonservis talebini aşağı çekmeye çalışan Beşiktaş, iki kulüp arasında geçmişten gelen kuvvetli ilişkilerle sonuca varmayı umut ediyor.

Kondogbia'nin tavri olumlu

Atletico, 5 milyon Euro talep ederken 2.5 milyon Euro ile masaya oturan siyah- beyazlılar orta noktada buluşmayı hedefliyor. Ayrıca oyuncunun 4 milyon Euro'luk maaşının da paylaşılması konusunda pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Orta Afrikalı futbolcunun tavrı ise olumlu.

"Önce kulübümle anlaşın"

Arthur Masuaku'nun yakın arkadaşı olan tecrübeli ön libero, nisan ayında Vodafone Park'ta iki takım arasındaki yardım maçında sahaya çıkmıştı. Kondogbia'nın, Beşiktaş'ın ilgisine dair temsilcisine, "Olumsuz bakmıyorum. Önce Atletico Madrid ile anlaşsınlar, sonrasında görüşelim. Beşiktaş'ta oynama seçeneğini değerlendirmek isterim" yanıtını verdiği belirtildi. Bu mesaj, siyahbeyazlı kulübün kurmaylarına da iletildi.

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamamaktan şikâyetçi olan tecrübeli ön libero, 27 maçta 1390 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.