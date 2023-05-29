Oyuncu Ahsen Eroğlu kararını verdi! Seçim sonrası ülkeyi terk ediyor: 'Bana gitme vakti göründü"

'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu genç yaşta yıldızı parlayan isimlerden. Seçim sonrası bir paylaşım yapan genç oyuncu ülkeden gideceğini duyurdu. Ahsen Eroğlu açıklamasında "Ne zaman olur bilemem" dedi.

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İstanbullu Gelin, Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu seçim sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra paylaşım yapan genç oyuncu paylaşımında "Bana gitme vakti göründü" dedi.

"Çözüm yolları bulmaya gideceğim"

Ahsen Eroğlu daha sonra ise paylaşımında hislerine açıklık getirdi. Ünlü isim "Sandık baında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yılları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…” dedi.