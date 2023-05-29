Şirin Payzın 'sandıkları koruyun Kılıçdaroğlu gayet güzel gidiyor' dedi 'ver gazı nasılsa bedava' yorumu geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğu saatlerde Şirin Payzın'ın attığı tweet dalga konusu oldu. Payzın, "Sandıkları koruyun .. Her şeyi deneyecekler .. Direnci kaybetmek yok .. Morali bozmak yok .. Kılıçdaroğlu gayet güzel gidiyor !" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.16 ile kazandı. Oy sayımının başından itibaren önde götüren Erdoğan ipi göğüsledi ve yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Oyların sayıldığı ilk saatlerinde muhalif gazeteciler Erdoğan'ın önde olduğu sonuçlara itiraz etti, manipülasyon olarak niteledi.

"İnanmayın! Sandıkları koruyun"

Şirin Payzın'ın sosyal medyada attığı tweet eleştiri konusu oldu. Payzın, "AA ve Yeni Şafak manipülasyon yapıyor…İnanmayın ! Sandıkları koruyun .. Her şeyi deneyecekler .. Direnci kaybetmek yok .. Morali bozmak yok .. Kılıçdaroğlu gayet güzel gidiyor !" paylaşımının altına yorum yağdı.

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