Şehir şehir birinci tur ile ikinci tur seçim sonuçları! Hangi ilde kim oyunu artırdı kim azalttı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir seçim zaferine imza atarken, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs'tan ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'a kadar illerde adayların aldığı oylar da değişti. İşte "14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a il il oy oranları nasıl değişti?" sorusunun cevabı.

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Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi, hiçbir aday seçimler için yüzde 50'yi aşamadığı için ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs'ta Türk siyasi tarihinde ilk kez yapılan ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Erdoğan seçimi yüzde 52 oy oranıyla kazandı. İlk tur ile ikinci tur arasında geçen 14 günde seçmenin tercihi nasıl değişti. Hangi aday nerede oyunu korudu ya da yükselti, nerede düşüş yaşadı? İşte il il 14 Mayıs-28 Mayıs karşılaştırması.

Adana

14 Mayıs

Erdoğan: %43,93 Kılıçdaroğlu: %50,89

28 Mayıs

Erdoğan: %47,21 Kılıçdaroğlu: %52,79

Adıyaman

14 Mayıs

Erdoğan: %66,20 Kılıçdaroğlu: %31,24

28 Mayıs

Erdoğan: %69,33 Kılıçdaroğlu: %30,67

Afyonkarahisar

14 Mayıs

Erdoğan:%63,86 Kılıçdaroğlu: %28,87

28 Mayıs

Erdoğan: %67,84 Kılıçdaroğlu: %32,16

Ağrı

14 Mayıs

Erdoğan: %31,72 Kılıçdaroğlu: %65,80

28 Mayıs

Erdoğan: %34,78 Kılıçdaroğlu: %65,22

Aksaray

14 Mayıs

Erdoğan:%71,53 Kılıçdaroğlu: %22,40

28 Mayıs

Erdoğan: %75,36 Kılıçdaroğlu: %24,64

Amasya

14 Mayıs

Erdoğan: %56,25 Kılıçdaroğlu: %38,04

28 Mayıs

Erdoğan:%59,16 Kılıçdaroğlu: %40,84

Ankara

14 Mayıs

Erdoğan:%46,00 Kılıçdaroğlu:%47,32

28 Mayıs

Erdoğan: %49,31 Kılıçdaroğlu: %50,69

Antalya

14 Mayıs

Erdoğan:%39,85 Kılıçdaroğlu:%53,13

28 Mayıs

Erdoğan: %43,15 Kılıçdaroğlu:%56,85

Ardahan

14 Mayıs

Erdoğan:%39,16 Kılıçdaroğlu:%56,15

28 Mayıs

Erdoğan: %42,39 Kılıçdaroğlu:%57,61

Artvin

14 Mayıs

Erdoğan: %47,68 Kılıçdaroğlu:%46,59

28 Mayıs

Erdoğan:%50,68 Kılıçdaroğlu:%49,32

Aydın

14 Mayıs

Erdoğan:%38,08 Kılıçdaroğlu:%56,04

28 Mayıs

Erdoğan:%40,16 Kılıçdaroğlu:%59,84

Balıkesir

14 Mayıs

Erdoğan:%45,07 Kılıçdaroğlu: %48,67

28 Mayıs

Erdoğan:%47,80 Kılıçdaroğlu:%52,20

Bartın

14 Mayıs

Erdoğan: %56,10 Kılıçdaroğlu:%36,49

28 Mayıs

Erdoğan: %60,00 Kılıçdaroğlu:%40,00

Batman

14 Mayıs

Erdoğan: %30,95 Kılıçdaroğlu:%67,57

28 Mayıs

Erdoğan:%31,94 Kılıçdaroğlu: %68,06

Bayburt

14 Mayıs

Erdoğan:%78,86 Kılıçdaroğlu:%15,38

28 Mayıs

Erdoğan: %82,45 Kılıçdaroğlu: %17,55

Bilecik

14 Mayıs

Erdoğan:%49,88 Kılıçdaroğlu: %41,26

28 Mayıs

Erdoğan: %53,47 Kılıçdaroğlu: %46,53

Bingöl

14 Mayıs

Erdoğan: %65,08 Kılıçdaroğlu:%32,53

28 Mayıs

Erdoğan:%68,11 Kılıçdaroğlu:%31,89

Bitlis

14 Mayıs

Erdoğan:%46,45 Kılıçdaroğlu:%50,91

28 Mayıs

Erdoğan:%49,79 Kılıçdaroğlu: %50,21

Bolu

14 Mayıs

Erdoğan:%60,88 Kılıçdaroğlu:%31,03

28 Mayıs

Erdoğan:%64,67 Kılıçdaroğlu:%35,33

Burdur

14 Mayıs

Erdoğan:%51,71 Kılıçdaroğlu:%40,89

28 Mayıs

Erdoğan: %55,83 Kılıçdaroğlu: %44,17

Bursa

14 Mayıs

Erdoğan:%51,47 Kılıçdaroğlu:%40,61

28 Mayıs

Erdoğan:%54,66 Kılıçdaroğlu:%45,34

Çanakkale

14 Mayıs

Erdoğan:%39,49 Kılıçdaroğlu:%54,58

28 Mayıs

Erdoğan:%41,91 Kılıçdaroğlu:%58,09

Çankırı

14 Mayıs

Erdoğan:%72,14 Kılıçdaroğlu:%20,34

28 Mayıs

Erdoğan:%76,76 Kılıçdaroğlu:%23,24

Çorum

14 Mayıs

Erdoğan:%61,74 Kılıçdaroğlu:%33,12

28 Mayıs

Erdoğan:%64,78 Kılıçdaroğlu:%35,22

Denizli

14 Mayıs

Erdoğan:%43,88 Kılıçdaroğlu:%48,36

28 Mayıs

Erdoğan:%47,01 Kılıçdaroğlu:%52,99

Diyarbakır

14 Mayıs

Erdoğan: %26,48 Kılıçdaroğlu: %71,96

28 Mayıs

Erdoğan: %28,50 Kılıçdaroğlu: %71,50

Düzce

14 Mayıs

Erdoğan:%68,60 Kılıçdaroğlu:%24,91

28 Mayıs

Erdoğan:%71,93 Kılıçdaroğlu:%28,07

Edirne

14 Mayıs

Erdoğan:%32,11 Kılıçdaroğlu:%63,46

28 Mayıs

Erdoğan: %33,10 Kılıçdaroğlu:%66,90

Elazığ

14 Mayıs

Erdoğan: %67,18 Kılıçdaroğlu: %28,24

28 Mayıs

Erdoğan: %70,53 Kılıçdaroğlu: %29,47

Erzincan

14 Mayıs

Erdoğan:%59,30 Kılıçdaroğlu:%35,69

28 Mayıs

Erdoğan:%62,05 Kılıçdaroğlu:%37,95

Erzurum

14 Mayıs

Erdoğan:%68,59 Kılıçdaroğlu:%24,56

28 Mayıs

Erdoğan:%73,56 Kılıçdaroğlu:%26,44

Eskişehir

14 Mayıs

Erdoğan:%41,81 Kılıçdaroğlu:%50,39

28 Mayıs

Erdoğan: %44,59 Kılıçdaroğlu:%55,41

Gaziantep

14 Mayıs

Erdoğan: %59,76 Kılıçdaroğlu: %34,65

28 Mayıs

Erdoğan: %62,76 Kılıçdaroğlu: %37,24

Giresun

14 Mayıs

Erdoğan:%61,05 Kılıçdaroğlu:%32,92

28 Mayıs

Erdoğan:%64,69 Kılıçdaroğlu:%35,31

Gümüşhane

14 Mayıs

Erdoğan:%74,42 Kılıçdaroğlu:%19,92

28 Mayıs

Erdoğan: %78,54 Kılıçdaroğlu:%21,46

Hakkari

14 Mayıs

Erdoğan: %24,64 Kılıçdaroğlu:%72,32

28 Mayıs

Erdoğan:%28,49 Kılıçdaroğlu:%71,51

Hatay

14 Mayıs

Erdoğan: %48,03 Kılıçdaroğlu: %48,08

28 Mayıs

Erdoğan: %50,06 Kılıçdaroğlu: %49,94

Iğdır

14 Mayıs

Erdoğan:%25,29 Kılıçdaroğlu:%62,49

28 Mayıs

Erdoğan:%32,95 Kılıçdaroğlu:%67,05

Isparta

14 Mayıs

Erdoğan:%53,65 Kılıçdaroğlu: %38,23

28 Mayıs

Erdoğan:%59,88 Kılıçdaroğlu:%40,12

İstanbul

14 Mayıs

Erdoğan:%46,68 Kılıçdaroğlu:%48,56

28 Mayıs

Erdoğan:%48,27 Kılıçdaroğlu:%51,73

İzmir

14 Mayıs

Erdoğan:%31,48 Kılıçdaroğlu:%63,31

28 Mayıs

Erdoğan: %32,91 Kılıçdaroğlu:%67,09

Kahramanmaraş

14 Mayıs

Erdoğan: %71,88 Kılıçdaroğlu: %22,20

28 Mayıs

Erdoğan: %75,39 Kılıçdaroğlu: %24,61

Karabük

14 Mayıs

Erdoğan: %59,40 Kılıçdaroğlu:%32,05

28 Mayıs

Erdoğan: %64,67 Kılıçdaroğlu:%35,33

Karaman

14 Mayıs

Erdoğan:%61,28 Kılıçdaroğlu:%30,17

28 Mayıs

Erdoğan: %65,88 Kılıçdaroğlu:%34,12

Kars

14 Mayıs

Erdoğan:%39,39 Kılıçdaroğlu:%54,57

28 Mayıs

Erdoğan:%43,61 Kılıçdaroğlu:%56,39

Kastamonu

14 Mayıs

Erdoğan: %65,45 Kılıçdaroğlu:%26,64

28 Mayıs

Erdoğan:%69,73 Kılıçdaroğlu:%30,27

Kayseri

14 Mayıs

Erdoğan: %63,33 Kılıçdaroğlu:%27,48

28 Mayıs

Erdoğan: %67,90 Kılıçdaroğlu:%32,10

Kırıkkale

14 Mayıs

Erdoğan:%59,66 Kılıçdaroğlu:%33,09

28 Mayıs

Erdoğan:%63,73 Kılıçdaroğlu:%36,27

Kırklareli

14 Mayıs

Erdoğan: %30,47 Kılıçdaroğlu:%65,02

28 Mayıs

Erdoğan:%31,58 Kılıçdaroğlu:%68,42

Kırşehir

14 Mayıs

Erdoğan:%54,11 Kılıçdaroğlu:%38,80

28 Mayıs

Erdoğan:%57,32 Kılıçdaroğlu:%42,68

Kilis

14 Mayıs

Erdoğan: %65,55 Kılıçdaroğlu: %27,02

28 Mayıs

Erdoğan: %69,99 Kılıçdaroğlu: %30,01

Kocaeli

14 Mayıs

Erdoğan:%54,27 Kılıçdaroğlu:%38,73

28 Mayıs

Erdoğan: %57,02 Kılıçdaroğlu:%42,98

Konya

14 Mayıs

Erdoğan: %68,94 Kılıçdaroğlu:%23,92

28 Mayıs

Erdoğan: %72,99 Kılıçdaroğlu:%27,01

Kütahya

14 Mayıs

Erdoğan:%66,31 Kılıçdaroğlu:%26,38

28 Mayıs

Erdoğan:%70,59 Kılıçdaroğlu:%29,41

Malatya

14 Mayıs

Erdoğan: %69,39 Kılıçdaroğlu: %27,11

28 Mayıs

Erdoğan:%71,97 Kılıçdaroğlu: %28,03

Manisa

14 Mayıs

Erdoğan:%47,15 Kılıçdaroğlu:%46,08

28 Mayıs

Erdoğan: %50,18 Kılıçdaroğlu: %49,82

Mardin

14 Mayıs

Erdoğan: %32,29 Kılıçdaroğlu:%66,11

28 Mayıs

Erdoğan: %34,82 Kılıçdaroğlu:%65,18

Mersin

14 Mayıs

Erdoğan: %37,57 Kılıçdaroğlu:%57,18

28 Mayıs

Erdoğan: %39,73 Kılıçdaroğlu: %60,27

Muğla

14 Mayıs

Erdoğan: %31,66 Kılıçdaroğlu:%62,90

28 Mayıs

Erdoğan: %33,61 Kılıçdaroğlu:%66,39

Muş

14 Mayıs

Erdoğan: %39,12 Kılıçdaroğlu:%58,88

28 Mayıs

Erdoğan: %41,76 Kılıçdaroğlu:%58,24

Nevşehir

14 Mayıs

Erdoğan: %62,88 Kılıçdaroğlu:%30,64

28 Mayıs

Erdoğan:%66,54 Kılıçdaroğlu:%33,46

Niğde

14 Mayıs

Erdoğan:%58,49 Kılıçdaroğlu:%34,92

28 Mayıs

Erdoğan:%62,07 Kılıçdaroğlu:%37,93

Ordu

14 Mayıs

Erdoğan:%62,16 Kılıçdaroğlu:%32,45

28 Mayıs

Erdoğan:%65,21 Kılıçdaroğlu:%34,79

Osmaniye

14 Mayıs

Erdoğan:%62,32 Kılıçdaroğlu:%30,74

28 Mayıs

Erdoğan: %66,10 Kılıçdaroğlu:%33,90

Rize

14 Mayıs

Erdoğan:%72,79 Kılıçdaroğlu:%22,03

28 Mayıs

Erdoğan:%75,86 Kılıçdaroğlu:%24,14

Sakarya

14 Mayıs

Erdoğan: %64,75 Kılıçdaroğlu:%27,87

28 Mayıs

Erdoğan:%68,49 Kılıçdaroğlu:%31,51

Samsun

14 Mayıs

Erdoğan: %62,02 Kılıçdaroğlu:%31,47

28 Mayıs

Erdoğan:%65,34 Kılıçdaroğlu:%34,66

Siirt

14 Mayıs

Erdoğan:%41,55 Kılıçdaroğlu:%56,26

28 Mayıs

Erdoğan: %44,56 Kılıçdaroğlu:%55,44

Sinop

14 Mayıs

Erdoğan:%58,52 Kılıçdaroğlu:%35,46

28 Mayıs

Erdoğan:%61,87 Kılıçdaroğlu:%38,13

Sivas

14 Mayıs

Erdoğan: %69,40 Kılıçdaroğlu:%24,25

28 Mayıs

Erdoğan: %73,09 Kılıçdaroğlu:%26,91

Şanlıurfa

14 Mayıs

Erdoğan: %62,00 Kılıçdaroğlu: %36,08

28 Mayıs

Erdoğan:%64,86 Kılıçdaroğlu: %35,14

Şırnak

14 Mayıs

Erdoğan:%21,43 Kılıçdaroğlu:%75,85

28 Mayıs

Erdoğan: %23,70 Kılıçdaroğlu:%76,30

Tekirdağ

14 Mayıs

Erdoğan:%39,02 Kılıçdaroğlu:%55,44

28 Mayıs

Erdoğan:%40,67 Kılıçdaroğlu:%59,33

Tokat

14 Mayıs

Erdoğan:%63,19 Kılıçdaroğlu:%31,37

28 Mayıs

Erdoğan: %66,30 Kılıçdaroğlu:%33,70

Trabzon

14 Mayıs

Erdoğan: %65,32 Kılıçdaroğlu: %28,33

28 Mayıs

Erdoğan:%68,89 Kılıçdaroğlu:%31,11

Tunceli

14 Mayıs

Erdoğan: %16,20 Kılıçdaroğlu: %80,26

28 Mayıs

Erdoğan:%17,19 Kılıçdaroğlu: %82,81

Uşak

14 Mayıs

Erdoğan:%47,60 Kılıçdaroğlu:%45,13

28 Mayıs

Erdoğan: %51,02 Kılıçdaroğlu:%48,98

Van

14 Mayıs

Erdoğan: %35,61 Kılıçdaroğlu:%62,26

28 Mayıs

Erdoğan: %38,50 Kılıçdaroğlu:%61,50

Yalova

14 Mayıs

Erdoğan:%47,74 Kılıçdaroğlu:%45,42

28 Mayıs

Erdoğan: %50,42 Kılıçdaroğlu: %49,58

Yozgat

14 Mayıs

Erdoğan:%72,70 Kılıçdaroğlu:%21,34

28 Mayıs

Erdoğan: %76,36 Kılıçdaroğlu:%23,64

Zonguldak

14 Mayıs

Erdoğan:%51,89 Kılıçdaroğlu:%41,59

28 Mayıs

Erdoğan:%54,82 Kılıçdaroğlu:%45,18