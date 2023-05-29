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Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler! Seçime günler kala desteklemişlerdi

Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler! Seçime günler kala desteklemişlerdi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini 2. tura yalnızca günler kala duyuran Zafer Partisi'nden, Kılıçdaroğlu'nun akşam seçim sonrası yaptığı konuşmaya tepki geldi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya Zafer Partisi'nden tepki geldi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında Zafer Partisi'ni anmamasına sitem etti.

Sevda Gül şu ifadelere yer verdi:

"Bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz"

"Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi imzaladığımız mutabakat maddeleri ve çalışmalarımız, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi seçmenin takdirini ve güvenini kazanmış, yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun. Kazanan Türk Milleti olsun diye, ilkelerimizden şaşmadan ilerlemeye devam edeceğiz."

İkinci tura gidilen süreçte dağılan ATA İttifakı'nın ilk turda aday gösterdiği Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından ittifaktan Adalet Partisi ve Zafer Partisi ise 'Kılıçdaroğlu' demişti. Son olarak CHP ve Zafer Partisi liderleri Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ seçim ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda seçim sonrasına yönelik bir protokol imzalamıştı.

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