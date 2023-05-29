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HÜDA Par Başkanı kimdir, Zekeriya Yapıcıoğlu aslen nereli Türk bayramı sözleri, açıklamarı

HÜDA Par Başkanı kimdir, Zekeriya Yapıcıoğlu aslen nereli Türk bayramı sözleri, açıklamarı

Türkiye 2. tur seçimleri için oyunu kullandı, sandık başına giden isimlerden biri de HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu zarfı yere düşüründe kime oy verdiği görüldü. Bu gelişmenin ardından HÜDA Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden gündem oldu. Kimdir Zekeriya Yapıcıoğlu aslen nereli eşi Nevin Yapıcıoğlu kim, ne iş yapıyor?

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Dün yani 28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandık başına gitti ve 2. tur seçimleri için oyunu kullandı. Sandık başına giden, oyunu kullanan isimlerden biri de AK Parti listerinde adı gösterilen ve İstanbul milletvekili olan HÜDA Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu oy zarfını yere düşürünce kime oy verdiği de görüldü. Erdoğan'a mühür basan Yapıcıoğlu'nun hayatı, siyasi kariyeri ve ilginç söylemleri bu gelişmenin ardından yeniden merak edildi. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi Nevin Yapıcıoğlu kimdir, ne iş yapar? 

İstanbul Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullanan HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, oy pusulasını düşürdü.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra sandık başında pusulasını kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfı ve pusulayı elinden düşüren Yapıcıoğlu'nun hangi adaya oy verdiği görüldü.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti 2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu evli mi?

Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah açıklamaları

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” demişti.

Yapıcıoğlu daha önce "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

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