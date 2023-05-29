Zekeriya Yapıcıoğlu'nun karısı Nevin Yapıcıoğlu çalışıyor mu, ne iş yapıyor?

Türkiye dün 2. tur seçimleri için sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'a oy veren ve destekleyen isimlerinden biri de HÜDA PAR Lider Zekeriya Yapıcıoğlu oldu.Özel hayatı ile merak edilen Zekeriya Yapıcıoğlu Nevin Yapıcıoğlu ile evli. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 5 tane çocuğu var. Peki Nevin Yapıcıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

Abone ol

2. tur seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de AK Parti listererinden Meclis'a giren HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Seçimlerde Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Hizbullah terör örgütü değildir diyen Zekeriya Yapıcıoğlu aslen Batmanlı ve 57 yaşında. Peki Zekeriya Yapıcıoğlu eşi Nevin Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu eşi Nevin Yapıcıoğlu hakkında herhangi bir bilgi ya da görsel bulunmuyor

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah açıklamaları

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 6 yaşındaki çocuğun istismarına onay veren açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk. Bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir… Bence kişi kendisini hazır hissediyor, ailesinin onayı varsa daha erken yaşta evlenebilir” demişti.

Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.ha önce "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.