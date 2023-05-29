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Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak.

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Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

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