Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Aksaray'da bir polis kız arkadaşı tarafından vuruldu!

Oyuncu Ahsen Eroğlu kararını verdi! Seçim sonrası ülkeyi terk ediyor: 'Bana gitme vakti göründü"

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk ve ikinci turunda il il oylar nasıl değişti? Hangi ilde kim oyunu artırdı kim azalttı?