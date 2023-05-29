Havalimanında kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kıyafetlere emdirilmiş yaklaşık 5 kilogram altına el konuldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu havalimanında gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Yolcunun valizi x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu ve üzerinde arama yapıldı. Arama esnasında yolcunun üzerindeki kıyafetlerin normalden ağır ve sert olduğu belirlendi.

Detaylı aramada yolcunun kıyafetlerinin astar kısımlarının açılması üzerine içinde süngere benzer materyallerin bulunduğu tespit edildi. İncelemeler neticesinde bahse konu süngerlere altının toz haline getirilerek emdirildiği ve yüksek ısıda işlem gerçekleştirilerek tekrar katı formuna getirilebileceği anlaşıldı. Yapılan tartım ve tespit sonucunda yaklaşık 5 kilogram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.