Seçim sonucunu kutlamak istemişti... Trabzonlu vatandaş hayatını kaybetti

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesi Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.

Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.