Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı başladı! Paredes'in maaş sorunu çözülürse...

Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya geldi. Gelecek sezonun planlamasını yapan ezeli rakipler Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için kıyasıya rekabet ediyor. Yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanan Paredes'in düşündürse de maaş sorunu çözülürse Arjantinli oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte flaş transferde detaylar...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Paredes savaşıGelecek sezon yıldızlarla dolu bir kadroyla mücadele etmek isteyen F.Bahçe, orta saha için flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, G.Saray'ın peşinde olduğu Leandro Paredes transferinde devreye girdi.

Bonservisi PSG'de bulunan ve Juventus'ta forma giyen Arjantinli oyuncu için iki ekip transfer savaşına başladı. Arjantinli oyuncu İtalyan ekibiyle yollarını ayıracak.

İlk temas kuruldu

Paredes'in kulübü PSG'yle ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu. Sarı-lacivertliler Fransız ekibi ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Parades'i yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesinin son senesinde elden çıkartmaya sıcak bakan PSG, düşük bir bonservis bedeline bırakacağını aktardı.

Maaşı düşündürdü

Yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanan Paredes'in maaşı ise sarı-lacivertlileri düşündürdü. Kanarya, yıldız oyuncunun maaşını PSG ile paylaşmak istiyor.

Fenerbahçe bir adım önde

G.Saray'ın da aynı teklifle gittiği Paredes transferinde sarı-lacivertli ekibin bir adım önde olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha ve kulübüyle önümüzdeki günlerde bir görüşme daha olması bekleniyor.

Paredes'in de bu noktada ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Arjantinli oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. (Sabah)