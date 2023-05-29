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Seçim sonrası Meral Akşener'e istifa çağrısı! "Bahar gelmeden bitti, Winter is coming"

Seçim sonrası Meral Akşener'e istifa çağrısı! "Bahar gelmeden bitti, Winter is coming"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın seçimleri önde bitirmesi sonrasında İYİ Partili Ethem Baykal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İlk paylaşımında "Bahar gelmeden bitti" diyen Baykal, ikinci paylaşımında Meral Akşener'i istifaya çağırdı.

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İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e istifa çağrısı yaptı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 aldı ve seçilemedi.

Sonuçlar sonrası İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti lideri Akşener’e istifa çağrısında bulundu.

"Bahar gelmeden bitti"

Baykal, "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" ifadelerini kullandı.

Akşener'i istifaya davet etti

Baykal, ikinci paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.

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