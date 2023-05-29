Piro ne demek TDK Piro anlamı nedir? Piro Kemal ne demek?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çok vatandaş Piro Kemal diyerek seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde piro kelimesiyle özdeşleşti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’na neden pirom deniyor, Alevilikte Piro ne demek işte TDK'ya göre Piro anlamı

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Alevilikte lider ve kurucu anlamlarına gelen Piro kelimesi son günlerde özellikle seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşti. Gittiği birçok mitingde Kılıçdaroğlu'na Pirom diye hitap edildi. kullanılmaktadır. Peki pirom ne demek ve Kemal Kılıçdaroğlu’na neden pirom deniyor?

Piro ne demek, anlamı nedir?

Son zamanlarda sosyal medyada ve birçok mecrada kullanılan piro kelimesi herkesin merak ettiği bir sözcük haline geldi. Bu kelimenin kullanımı artınca, büyük küçük herkes pirom ne anlama geliyor diye araştırmaya başladı. Piro ne demek, pirom ne demek ve Kemal Kılıçdaroğlu’na neden pirom deniyor gibi merak edilen konuları açıkladık.

Alevilikte Piro anlamı

Piro kelimesi Alevilikte lider ve kurucu anlamlarında kullanılmaktadır. Alevilikte bir kişiye saygı duyduğunu göstermek için, o kişiye pirom diyerek hitap edilir. Piro kelimesi, bir konuda çok iyi olan, yani o işin “piri” olarak sayılan ve saygı duyulan kişileri nitelendirmek amacıyla kullanılır.

PİRO NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Son zamanlarda sosyal medyada ve birçok mecrada kullanılan piro kelimesi herkesin merak ettiği bir sözcük haline geldi. Bu kelimenin kullanımı artınca, büyük küçük herkes pirom ne anlama geliyor diye araştırmaya başladı. Birçok vatandaş bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışınca, sizler için piro ne demek, pirom ne demek ve Kemal Kılıçdaroğlu’na neden pirom deniyor gibi merak edilen konuları açıkladık.

PİRO ALEVİLİKTE NE ANLAMA GELİYOR?

Piro kelimesi Alevilikte lider ve kurucu anlamlarında kullanılmaktadır. Alevilikte bir kişiye saygı duyduğunu göstermek için, o kişiye pirom diyerek hitap edilir. Piro kelimesi, bir konuda çok iyi olan, yani o işin “piri” olarak sayılan ve saygı duyulan kişileri nitelendirmek amacıyla kullanılır.