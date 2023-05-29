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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için yumruk atacak

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için yumruk atacak

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'na kota verilecek Avrupa Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

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Buse Naz Çakıroğlu, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Turnuvaya günde çift idmanla hazırlanan milli boksör, kota alıp Paris Olimpiyatları'na katılmak ve burada bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki kampa tempolu başladıklarını söyledi.

Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası verildiğini hatırlatan Buse Naz, "Yaklaşık 7-8 aydır bu turnuva için hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız verimli geçiyor." dedi.

"Heyecanlı ve umutluyum"

Avrupa Oyunları'nın önemine değinen Buse Naz, şöyle devam etti:

"Paris Olimpiyatları için ekstra heyecanlı ve umutluyum. Paris Olimpiyatları'nın ilk ayağı Avrupa Oyunları, burada vize alacağız. Eğer istediğimiz gibi gitmezse önümüzde bir dünya elemesi daha olacak ama ben Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapacağımızı umuyorum çünkü takım olarak Avrupa'da çok iyi durumdayız. Belli kilolarda seribaşıyız, belli kilolarda da çok iyi ilerleme kaydettik."

Tokyo Olimpiyatları'nda kendisinin gümüş, Busenaz Sürmeneli'nin ise altın madalya kazandığını hatırlatan Buse Naz, "Paris'te aldığımız 2 önemli tarihi olimpiyat madalyasını belki 6'da 6 ile taçlandıracağız." ifadesini kullandı.

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