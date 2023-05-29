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Morgan Stanley'den seçim sonrası tahmini! Dolar, Türk Lirası...

Morgan Stanley'den seçim sonrası tahmini! Dolar, Türk Lirası...

Morgan Stanley, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cari düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

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Analistler Hande Küçük ve Aline Slyusarchuk tarafından dün yayınlanan yatırımcı notuna göre, politikanın yönü değişmez ise, Türk lirası dolar karşısında 26 seviyesine beklenenden çok daha kısa sürede gerileyebilir ve yıl sonuna kadar 28 seviyesi görülebilir.

Morgan Stanley'in yatırımcı notunda, "Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak ve mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak" denildi.

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