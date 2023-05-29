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FIVB Milletler Ligi için A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu

FIVB Milletler Ligi için A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde birinci hafta mücadele edecek kadrosu belirlendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başantrenör Daniele Santarelli, "Merhaba, bu yazın ilk milli takım kadrosunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Santarelli, sporcuların isimlerini tek tek söylerken, A Milli Takım'ın kadrosunda şu milli sporcular bulunuyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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