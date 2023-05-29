Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı?

Türkiye tarihinde ilk kez 2 aşamalı bir seçime girdi. 1. ve 2. tur seçimlerinin ardından Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu. Seçimlerde görev alan birçok vatandaş ise seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Seçim görevli ücretleri elden ödenmeyecek, hesaplara yatırılacak? Sandık müşahitleri ise gönüllü olduğu için ödeme almayacak.

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Türkiye 2 aşamalı bir seçime gitti ve 2. tur seçimlerinin ardından Erdoğan yeniden 13. Cumhurbaşkanı oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde görev alan binlerce seçim görevlisi şimdi ödemeler ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde sandık görevlilerine 261 lira ödeme yapılmıştı. 2023 yılında yapılan seçimlerde ise sandık görevli ve üyelerine 867 lira ödenmesi bekleniyor. Ayrıca 1. ve 2. tur da görev alan vatandaşlara her tur için ayrı ücret ödenecek.

Sandık görevli ücretleri ilk tura göre farklı mı olacak?

14 Mayıs Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu yapıldı. Burada oy sayımı ve teslimat işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. Sandıklara görev alanlar ise ilk tur ve ikinci turda görev yapanlarda ücret farkı olup olmadığını merak ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

2023 sandık görevli ücretleri

2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs günü Türkiye2de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.