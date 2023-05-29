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Zonguldak'ta feci kaza! Baba ile kızını ölüm ayırdı

Zonguldak'ta feci kaza! Baba ile kızını ölüm ayırdı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 67 ABJ plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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