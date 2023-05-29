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Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları 12 madalya ile tamamlandı

Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları 12 madalya ile tamamlandı

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları tamamlandı. Milli sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

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Başkent Bratislava'daki organizasyonda, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde 18 milli sporcu yarıştı.

Organizasyonda milli sporcular 2 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalya elde etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 17 ülkenin sporcularının katıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızın performanslarını yerinde gördük. Burada, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli takımımızı belirledik. Yıldız ve genç sporcularımızın performanslarını çok beğendik. Önümüzde İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ve Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz buralarda finallerde yarışmak ve madalya kazanmak."

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