Avrupa basını, Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşıdı! Dikkat çeken başlıklar

Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını manşetlere taşımaya devam ederken, birçok yayın kuruluşu seçmenin sandığa yoğun ilgisine dikkat çekti.

Abone ol

Avrupa basınında "Sonsuza dek Erdoğan", "Ömür boyu Erdoğan", "Namağlup Erdoğan" ve "Türkiye, Erdoğan'ı ebedileştiriyor" başlıkları öne çıktı.

İngiliz basını: Erdoğan kazandı, Türkiye lideri zafer ilan etti

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, "Erdoğan'ın, seçmeni muhalefet tarafından yenilebileceğini öne süren anket şirketleri ve analistlerden daha iyi okuduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Sky News'in haberinde, dünya liderlerinin seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'ı tebrik ettiği belirterek, "Türkiye, hem Avrupa ile Asya arasındaki kavşak hem de Karadeniz'e açılan kapı olarak dünya siyasetinde eşsiz konuma sahip." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Ukrayna'dan tahıl ithalatının sürdürülmesi için kritik anlaşmaların müzakere edilmesinde "Türkiye'nin merkezi rol oynadığına" dikkat çekildi.

The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek zafer kazandığını yazdı.

The Independent'in haberinde de "Erdoğan 20 yıllık iktidarını 5 yıl daha uzattı" ifadesine yer verildi.

İngiliz Financial Times gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan kazandı, Türkiye lideri zafer ilan etti" başlığını kullandı.

The Daily Telegraph gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 52'sini alarak zafer ilan ettiğini yazdı.

Alman basını: "Sonsuza dek Erdoğan"

"Sonsuza dek Erdoğan" başlığını kullanan Spiegel, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiğini, Erdoğan'ın 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmeye devam edeceğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın seçim galibiyeti ve yeni dönemde Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkinin nasıl olacağı konusunda yorumlara yer verildi.

Die Welt gazetesi "Namağlup Erdoğan" başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatıldı ve "Erdoğan'ın hedefi her zaman gücün zirvesinde olmaktı. Görünüşe göre destekçileri onun bu dileğini yerine getirdi ve onu 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerine yer verildi.

Altı partiden oluşan muhalefet ittifakının, 20 yıldır bu kez Erdoğan'ı yenmek için en iyi şansa sahip olduğuna; hatta birçok anketin, Kılıçdaroğlu'nun zafer kazanacağını tahmin ettiğine işaret edilerek, "Ancak pek çok Batılı gözlemci gibi onlar da Erdoğan'ı ve halk arasında hala gördüğü desteği hafife aldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Bild gazetesi eski futbolcu Mesut Özil'in, Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımını manşetine taşıdı. Özil'in, "Şükürler olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımına, kalp ve Türk bayrağı emojisi eklediği vurgulandı.

Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau sitesinde, Erdoğan'a seçim zaferi dolayısıyla dünyanın dört bir yanından tebrikler yağdığı vurgulandı. Erdoğan'ı tebrik edenler arasında ABD ve AB ülkelerinin liderlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Fransız basını: "Binlerce destekçisi, Erdoğan'ın yeniden seçilmesini muhalefeti sağır eden bir sevinçle kutladı"

Fransız Liberation gazetesi "Sonsuza dek Erdoğan" başlıklı haberinde, "Binlerce destekçisi Erdoğan'ın yeniden seçilmesini dehşete düşen muhalefeti sağır eden bir sevinçle kutladı." ifadelerine yer verdi.

Le Monde gazetesi Erdoğan'ın seçim zaferini, "Ankara'nın ustası üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu" başlığını attığı haberinde, 2003 yılından bu yana iktidarda olan Erdoğan'ın, yüzde 52,2 oy oranıyla zafere koştuğunu yazdı.

Haberde, Erdoğan'ın Ankara'da on binlerce destekçisinin önünde rakibi Kılıçdaroğlu'na yüklendiği ve enflasyonla mücadele sözü verdiği aktarıldı.

Ouest France gazetesi de "Erdoğan iktidarını korudu" manşetiyle verdiği haberinde, "69 yaşındaki vazgeçilmez (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında görünüyordu. Ancak 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı, çetin bir kampanya döneminin ardından rakibi sosyal demokrat Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği düelloyu kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda basını Erdoğan'ın konuşmasında "birlik" vurgusu yaptığını yazdı

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "birlik" vurgusu yaptığına, "Bugün hiç kimse kaybetmedi, 85 milyon kazandı. Milletimiz ve demokrasimiz kazandı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde, Hollanda'daki Türklerin kutlamaları ve dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajları da geniş yer buldu.

NRC'nin haberinde, 5 yıllık görev süresi için seçimleri kazandığı vurgulanan Erdoğan'ın "Kazanan sadece Türkiye" sözleri öne çıkarıldı.

Trouw gazetesinin haberinde, seçimin Erdoğan için son yılların en büyük siyasi sınavı olduğu vurgulanırken, Erdoğan'ın seçim başarısının yanı sıra muhalefete seçimi kaybettiren nedenlere ve Kılıçdaroğlu'nun son iki haftada göçmen karşıtı söylemlerini arttırmasına dikkat çekildi.

De Telegraaf gazetesinde dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajlarına, Erdoğan'ın Türkiye'yi en uzun süre yöneten lider olacağına dikkat çekildi.

İspanyol basını: "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor"

İspanyol El Pais gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini, "Erdoğan, 20 yıl iktidarda kaldıktan sonra tekrar seçilmeyi başarıyor" başlığını attı.

İlk iki sayfasını Türkiye'deki seçimlere ayıran gazete, "Erdoğan seçimlerin ikinci turunda açık bir zafer elde etti. İlk hedef ekonomiyi düzeltmek." değerlendirmesini öne çıkardı.

El Mundo gazetesi "Türkiye, Erdoğan'ı ebedileştiriyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimde Kılıçdaroğlu'na karşı aldığı zaferle cumhurbaşkanlığında 3. dönemini başlattı." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını: "Türkiye, Erdoğan ile yeniden başlıyor"

La Repubblica gazetesinin "Türkiye yeniden Erdoğan'ı seçiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın "deprem felaketi, ekonomik sıkıntılar ve hiçbir zaman bu kadar birleşememiş bir muhalefet cephesine karşı galip geldiğine" işaret edildi.

Haberde, Erdoğan'ın dış politikada, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl konusunda arabuluculuğunun, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olmasının, halktan aldığı desteği önemli ölçüde açıkladığı kaydedildi.

Il Messaggero da "Türkiye, Erdoğan ile yeniden başlıyor" manşetiyle verdiği haberinde, "Kılıçdaroğlu, ilk turda olduğu gibi Akdeniz'e kıyısı olan illerde; İzmir, İstanbul, Ankara'da başarılı sonuçlar aldı. Ancak Erdoğan, yardım çabalarının hızı ve etkinliği konusunda tartışmaların yaşandığı 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde ve ülkenin geri kalanına hakim oldu. Seçim sonuçları, enflasyon, azalan satın alma gücüyle bağlantılı zorluklara karşın halkın, muhalefet ittifakının önerdiği reçeteye inanmadığını gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.

Bulgaristan basını: "Çetin bir mücadelenin ardından Erdoğan, rekor kırarak üçüncü kez cumhurbaşkanlığını kazandı"

Bulgaristan'da ​​​​​​​24 Saat gazetesi, "Türkiye'de verilen çetin bir mücadelenin ardından Erdoğan'ın rekor kırarak 3. kez cumhurbaşkanlığını kazandığını" yazarken, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) muhabirleri, İstanbul'da yağmurun, seçmenin sandığa ilgisini azaltmadığını belirtti.

En büyük özel kanalı BTV, Başta Putin olmak üzere birçok liderin Erdoğan'ı tebrik ettiğine dikkat çekerken, NOVAnews televizyonu haberinde, "Türkiye'de tarihi oylamada Erdoğan yeni bir 5 yıllık iktidar dönemine kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan basını: "Erdoğan'ın 3. on yıla zaferle girişi"

Yunanistan'da tüm gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesini manşetten gördü.

Ta Nea, Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğuna dikkat çekti; EFSYN, Türkiye'deki seçim sonuçlarını "Erdoğan'ın 3. 10 yıla zaferle girişi" başlığıyla aktardı.

Eleftheros Tipos gazetesi, Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasındaki "mezara kadar" ifadesine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini "Ömür boyu Erdoğan" başlığıyla verdi.

Kathimerini gazetesinin portalında da "Erdoğan'ın 21. yüzyılı" başlığıyla verilen analizde pratikte Erdoğan'ın 21. yüzyılın dörtte birinde iktidarda olduğu vurgulandı.

Belçika basını: "Recep Tayyip Erdoğan, değişmez galip"

Belçika basınının büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve seçilmesini ilk haber olarak verdi.

Le Soir gazetesi, "Recep Tayyip Erdoğan, değişmez galip" başlıklı analizinde, milliyetçilerin oyunu alan Erdoğan'ın muhaliflerin eşi görülmemiş şekilde bir araya gelmesine rağmen kazandığını yazdı.

Cumhur ittifakının 14 Mayıs'taki seçimde mecliste çoğunluğu kazandığını hatırlatan gazete, Erdoğan'ın seçmene istikrar vadettiğini değerlendirmesini yaptı.

La Libre Belgique gazetesi, Türkiye-AB ilişkilerini merkeze alan analizinde, AB diplomatlarının bir kısmının 14 Mayıs'taki ilk turdan önce iktidarda değişim beklediği hatırlatıldı.

Flamanca yayın yapan De Morgen Erdoğan'ın balkon konuşmasına yer vererek birlik ve dayanışma çağrısı yaptığını yazdı.

De Standaard gazetesi de Erdoğan'ın sonuçların belli olmasından sonra söylediği "Kazanan Türkiye'dir" sözlerine yer verdi.

- İsviçre basını: "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini yenilmez Erdoğan kazandı"

İsviçre'de Fransızca yayın yapan Le Temps'in haberinde "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini yenilmez Erdoğan kazandı" başlığı kullanıldı.

Haberde, "20 yıldır iktidarda olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundan galip çıktı. Erdoğan, rakiplerinin benzeri görülmemiş birlikteliğine rağmen kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Almanca yayın yapan Tagesanzeiger'in haberinde, "Brüksel'de tüm umutlar, muhalefet adayının seçimleri kazanmasına bağlandı. Şimdi AB, kaçınılmaz bir ortak olarak daha da çetinleşmesi muhtemel Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmaya devam etmelidir." değerlendirmesi yer aldı.

Tribune de Geneve "Erdoğan ikinci turu kazandı" başlığıyla verdiği haberinde, "Durdurulamaz Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Balkan basını: "Erdoğan'ın zaferi"

Bosna Hersek'te en çok okunan gazetelerden Dnevni Avaz, Erdoğan'ın seçim başarısını, "Erdoğan cumhurbaşkanı kalıyor" başlığıyla ana sayfasında yansıttı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ne ait "Politika" gazetesinin "Erdoğan'ın zaferi" başlıklı haberinde seçime ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hırvatistan'ın önemli gazetelerinden Jutarnji List, seçimi, "Türk tarihine geçen bir gün" olarak ana sayfasına yansıttı.

Sırbistan'daki Srna haber ajansı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bugün kazanan sadece Türkiye'dir" sözüne yer verdi.