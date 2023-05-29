"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seks kaseti yok istifa etmez!" Washington Post'tan olay yorum

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları tüm dünyada yorum yapılırken seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdroğlu ile ilgili Washington Post'tan dikkat çeken bir yazı geldi. WP, Türk siyasetinde seks kaseti olmayan kimsenin istifa etmediğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasının nedenlerini yazdı.

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YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48'in altında kaldı ve tabandan tavana istifa çağrılarının muhatabı oluyor.

Tanju Özcan istifa çağrısı yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu artık istifa et, koltuğu derhal Ekrem İmamoğlu'na devret" paylaşımı yaptı. Birçok isim ve sosyal medya kullanıcısı, "13 seçim kaybetti ama Kemal Kılıçdaroğlu hala istifa etmiyor" diye isyan ederken, Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti ve "Buradayım, mücadeleye devam" diyerek istifa çağrılarını reddetti.

Seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez

Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğiyle ilgili Amerikan gazetesi Washington Post'un İstanbul muhabiri Vanessa Larson'dan ise çok dikkat çeken bir yorum geldi. Twitter'da paylaşım yapan Vanessa Larson, "Türk siyasetinde seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez." ifadelerini kullandı.