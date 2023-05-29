BIST 4.775
DOLAR 20,08
EURO 21,58
ALTIN 1.255,80
HABER /  SEÇİM

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seks kaseti yok istifa etmez!" Washington Post'tan olay yorum

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Seks kaseti yok istifa etmez!" Washington Post'tan olay yorum

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları tüm dünyada yorum yapılırken seçimin kaybedeni Kemal Kılıçdroğlu ile ilgili Washington Post'tan dikkat çeken bir yazı geldi. WP, Türk siyasetinde seks kaseti olmayan kimsenin istifa etmediğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasının nedenlerini yazdı.

Abone ol

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48'in altında kaldı ve tabandan tavana istifa çağrılarının muhatabı oluyor.

Tanju Özcan istifa çağrısı yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu artık istifa et, koltuğu derhal Ekrem İmamoğlu'na devret" paylaşımı yaptı. Birçok isim ve sosyal medya kullanıcısı, "13 seçim kaybetti ama Kemal Kılıçdaroğlu hala istifa etmiyor" diye isyan ederken, Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti ve "Buradayım, mücadeleye devam" diyerek istifa çağrılarını reddetti.

Seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez

Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğiyle ilgili Amerikan gazetesi Washington Post'un İstanbul muhabiri Vanessa Larson'dan ise çok dikkat çeken bir yorum geldi. Twitter'da paylaşım yapan Vanessa Larson, "Türk siyasetinde seks kaseti çıkmayan kimse istifa etmez." ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı! Koltuğu hemen Ekrem İmamoğlu'na bırak...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İkinci tur seçimi hangi anket şirketleri bildi! BETİMAR fırtınası sürerken ORC çöküşte...
Foto Galeri İkinci tur seçimi hangi anket şirketleri bildi! BETİMAR fırtınası sürerken ORC çöküşte... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, ABD'li senatörü 'arananlar listesi'ne ekledi! "ABD'nin harcadığı en iyi para" demişti...
Rusya, ABD'li senatörü 'arananlar listesi'ne ekledi! "ABD'nin harcadığı en iyi para" demişti...
Ayhan Aşan evlilikleri, kaç kere evlendi? Terkettiği ilk eşi ve çocukları kimdir?
Ayhan Aşan evlilikleri, kaç kere evlendi? Terkettiği ilk eşi ve çocukları kimdir?
Emtia piyasasındaki satış baskısının önüne geçilemiyor!
Emtia piyasasındaki satış baskısının önüne geçilemiyor!
Seçimin ardından FETÖ firarisi Hakan Şükür, Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti
Seçimin ardından FETÖ firarisi Hakan Şükür, Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti
Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin nedenini yazdı
Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin nedenini yazdı
Ayhan Aşan ikinci eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Ayhan Aşan ikinci eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti!
Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti!
Süper Lig'in 36. haftasında görevde yapacak hakemler açıklandı
Süper Lig'in 36. haftasında görevde yapacak hakemler açıklandı
Kayseri'de kurulması planlanan Geri Dönüşüm İhtisas OSB için 71 firma başvurdu
Kayseri'de kurulması planlanan Geri Dönüşüm İhtisas OSB için 71 firma başvurdu
Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları 12 madalya ile tamamlandı
Durgunsu Uluslararası Bratislava Kano Yarışları 12 madalya ile tamamlandı
Çin'den Erdoğan'ın seçim zaferine kutlama: Birlikte çalışmayı arzuluyoruz
Çin'den Erdoğan'ın seçim zaferine kutlama: Birlikte çalışmayı arzuluyoruz
Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında yarışacak
Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında yarışacak