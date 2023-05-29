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Ayhan Aşan evlilikleri, kaç kere evlendi? Terkettiği ilk eşi ve çocukları kimdir?

Ayhan Aşan evlilikleri, kaç kere evlendi? Terkettiği ilk eşi ve çocukları kimdir?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, bir döneme adını yazdıran şarkıları seslendiren Ayhan Aşan 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Özel hayatı ile merak edilen Ayhan Aşan 55 yaşında ve Balıkesirli. İlk eşi Semra Aşan olan Ayhan Aşan şu anda Ayla Aşan ile evli. Ayhan Aşan'ın 3 tane çocuğu olduğu biliniyor.

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Söylediği şarkılar ile özellikle 90'lı yıllara damga vuran Ayhan Aşan'ın yaşam öyküsü merak ediliyor. 9 yaşından itibaren müzikle tanışan Ayhan Aşan 55 yaşında ve aslen Balıkesirli. İki kez evlilik yapan Ayhan Aşan ilk eşi Semra Aşan'dan olaylı bir biçimde boşanmıştır. İkinci evliliğini ise Ayla Aşan ile yaptı. Ayhan Aşan'ın 3 tane çocuğu vardır. 

Ayla Aşan kimdir?

Ayla Aşan, ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın eşidir. Ayhan Aşan 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ayhan Aşan o yaşlarda özel müzik eğitimleri aldı. Birçok defa ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 yılında yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasında önemli bir başarı elde etti.

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

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