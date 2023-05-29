Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin nedenini yazdı

Sandıklar açıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.Habertürk yazarı Kübra Par, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi neden kazanamadı?" sorusuna yanıt veren Kübra Par, "Oysa siyasi profil olarak Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında sağ-kararsız seçmeden oy alamayacağı en başından beri belliydi. Dolayısıyla bu seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlusu aday olmakta ısrar eden Kılıçdaroğlu ve onu kazanacağına inandıran yakın ekibidir. Sadece onlar değil, 6’lı Masa'da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyerek Meral Akşener’i yalnız bırakan Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da bu sonucun birincil sorumlularıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Par yazısının devamında şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren birileri Kılıçdaroğlu’nun yüzde 48 oy alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyleyecektir. Oysa Erdoğan 2018’de aldığı oyları olduğu gibi korudu. Yani Kılıçdaroğlu muhalefetin toplam oyunu arttıramadı.

Bunu yapabilecek iki belediye başkanının adaylığının önünü keserek büyük bir risk aldı ve kaybetti.

Koltuğunu korumakta ısrar etmesi değişim olacağından umutlanan 25 milyon seçmene karşı büyük bir haksızlık olur."

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